تفاصيل عرض ميلان الأول لضم مهاجم فينورد

بسام محمد - أبوظبي في السبت 25 يناير 2025 12:00 مساءً - كشف تقرير صحفي، أن نادي ميلان قدم عرضاً من أجل الحصول على خدمات مهاجم فينورد، سانتياغو خيمينيز، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

ووفقاً لما ذكرته شبكة “كالتشيو ميركاتو” الإيطالية، فإن العرض الذي قدمه النادي الإيطالي وصلت قيمته إلى 36 مليون يورو، شاملة المتغيرات.

وأشارت الشبكة، إلى أن النادي الهولندي يشترط الحصول على 40 مليون يورو، للموافقة على رحيل خيمينيز في يناير/كانون الثاني الجاري.

وأوضحت الشبكة، أن ميلان يجهز عرضاً جديداً للحصول على خدمات المهاجم المكسيكي، يتضمن حصول فينورد على واحد من صامويل تشوكويزي أو نوه أوكافور.