شخص يهاجم قوات الأمن بعد إشعال النار في جسده في تونس

بسام محمد - أبوظبي في السبت 25 يناير 2025 12:00 مساءً - توفي شخص في تونس يوم الجمعة بعد أن أقدم على إشعال النار في جسده، ثم هاجم عناصر من قوات الأمن المتواجدة في المنطقة، وفقًا لبيان رسمي.

وأفادت وزارة الداخلية التونسية في بيان نشر في وقت متأخر من ليلة الجمعة إلى السبت، أن الشخص، الذي لم يتم الكشف عن هويته أو جنسيته، تعرض لإطلاق نار من أحد أفراد الأمن التونسي الذين هاجمهم بعد إحراق نفسه.

وجاء في البيان: “في مساء يوم الجمعة 24 جانفي (يناير) 2025، قام أحد الأشخاص في منطقة لافايات بالعاصمة تونس بإشعال النار في جسده”.

وأضافت الوزارة أن الشخص “توجه مباشرة نحو أحد عناصر الأمن، مما استدعى إطلاق النار عليه من قبل عنصر آخر لحماية زميله الذي أصيب بحروق وتم نقله إلى المستشفى”.

كما أوضحت الوزارة أن “الحادثة أسفرت عن إصابة مواطن كان قريبًا من موقع الحادث، وتم نقله إلى المستشفى وحالته مستقرة”، مشيرة إلى أنه “تم التعرف على هوية المتوفى وتبين أنه يعاني من اضطرابات نفسية”.