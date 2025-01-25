قبل لحظات من انهياره.. شاب سوري ينقذ سكان مبنى في قونية التركية

بسام محمد - أبوظبي في السبت 25 يناير 2025 12:00 مساءً - تمكن شاب سوري في العشرينات من عمره من تجنب كارثة محققة، في ليلة الجمعة إلى السبت، عندما ساهم في إخلاء مبنى انهار لاحقاً بشكل مروع في مدينة قونية التركية، حيث وصف الكثيرون عمله بـ “البطولي” وحظي بإشادة واسعة.

وذكر ناشطون عبر وسائل التواصل الاجتماعي أن الشاب السوري، الذي يُدعى علي حسين، قام بتحذير سكان المبنى، ومعظمهم من السوريين، بشأن احتمال انهياره، حيث قرع أجراس جميع الشقق لإبلاغهم بالخطر المحدق.

وبعد الانهيار، ظهر بعض الناجين في مقاطع مصورة يتحدثون عن دور الشاب السوري في إنقاذ حياتهم. وأكد أحد الناجين أن علي حسين خاطر بحياته من أجل إنقاذ الآخرين، حيث طرق جميع الأبواب مطالباً السكان بالخروج قبل لحظات من وقوع الكارثة.

وأفادت مصادر تركية أن حسين قام بتحذير سكان 12 شقة من الخطر الوشيك، مما أتاح لهم الوقت الكافي لإخلاء شققهم بسرعة والنجاة بأرواحهم.

وقد نال الشاب السوري إشادة واسعة بعد انتشار أخبار ما فعله بين السكان، حيث اعتُبر عمله “إنسانياً وبطولياً يستحق التقدير”.