راشفورد (يتنازل) من أجل برشلونة

بسام محمد - أبوظبي في السبت 25 يناير 2025 11:02 صباحاً - ذكرت صحيفة (موندو ديبورتيفو) الكتالونية، أن ماركوس راشفورد، لاعب مانشستر يونايتد الإنكليزي أبدى استعداده لتخفيض راتبه لتحقيق حلمه بالانتقال إلى برشلونة، في ظل تهميشه من قبل مدرب اليونايتد روبن أموريم.

وبحسب تقارير، اجتمع وكيل راشفورد مع المدير الرياضي لبرشلونة، ديكو، في لشبونة لمناقشة إمكانية إتمام الصفقة، وأبلغ الوكيل النادي الكتالوني استعداده للانتقال على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم مع مراعاة وضع برشلونة المالي.

ولدى راشفورد عروض من أندية أخرى مثل بوروسيا دورتموند وبشكتاش ووست هام، لكنه يركز على تحقيق حلمه باللعب في برشلونة رغم التحديات المالية والإدارية المحيطة بالصفقة.

وتتعثر الصفقة فقط إذا فشل برشلونة في إعادة هيكلة الرواتب وتوفير مبلغ مالي لدفعه للإنكليزي، بالإضافة إلى الحاجة لموافقة مانشستر يونايتد على تحمل جزء من راتب اللاعب لتخفيف الأعباء على النادي الكتالوني.