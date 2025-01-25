إصابة 3 عناصر شرطة في البوندسليجا

بسام محمد - أبوظبي في السبت 25 يناير 2025 11:02 صباحاً - ذكرت تقارير الشرطة الألمانية أن 3 من رجال الأمن تعرضوا لإصابات خفيفة قبل مباراة فولفسبورج وهولشتاين أمس الجمعة، بالدوري الألماني لكرة القدم.

وبحسب تقارير، كشفت شرطة مدينة فولفسبورج أنه تم طرد 3 من مشجعي فريق كيل من ملعب فولكسفاجن أرينا نتيجة لذلك.

ووفقاً للشرطة، بدأ الحادث لدى مرافقة أحد مشجعي الفريق الزائر إلى خارج الملعب بسبب تدمير الممتلكات.

وذكرت الشرطة أن مشجعين آخرين تدخلوا، حيث اندلعت مشاجرة بين مجموعة من مشجعي كيل المتشددين ورجال الأمن.

ونقل موقع (كورة) عن صحيفة (كيلير ناخريشتين)، أن الحادث وقع قبل المباراة.. وأكد النادي هذه الأحداث، دون أن يعلق عليها.