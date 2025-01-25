نشكركم على متابعتكم خبر كشف أساليب الاختراق الإلكتروني: دليل شامل حول الهندسة الاجتماعية وكيفية الحماية منها على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في السبت 25 يناير 2025 11:02 صباحاً - متابعة بتول ضوا

في عالمنا الرقمي المتزايد، أصبحت حماية أنظمتنا الإلكترونية وبياناتنا الشخصية أمرًا بالغ الأهمية. بينما يركز الكثيرون على الجوانب التقنية للاختراق، مثل الثغرات البرمجية والبرامج الضارة، هناك جانب آخر لا يقل خطورة يُعرف باسم “الهندسة الاجتماعية”. في هذا المقال، سنتناول بالتفصيل مفهوم الهندسة الاجتماعية، وأشهر أساليبها، وكيفية الوقاية منها.

الهندسة الاجتماعية هي فن التلاعب النفسي بالأفراد لحملهم على الكشف عن معلومات سرية أو القيام بأفعال قد تضر بأمنهم أو بأمن مؤسساتهم. يعتمد هذا النوع من الهجمات على استغلال نقاط الضعف البشرية، مثل الثقة والطمع والفضول والخوف، بدلًا من استغلال الثغرات التقنية في الأنظمة.

التصيد الاحتيالي (Phishing): هو محاولة الحصول على معلومات حساسة مثل أسماء المستخدمين وكلمات المرور وتفاصيل بطاقات الائتمان، عن طريق انتحال شخصية جهة موثوقة عبر البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية أو المواقع الإلكترونية المزيفة.

الاحتيال عبر الهاتف (Vishing): هو استخدام الهاتف لخداع الضحايا وحملهم على الكشف عن معلومات شخصية أو مالية، أو تثبيت برامج ضارة على أجهزتهم.

الطعوم (Baiting): هو تقديم شيء جذاب للضحية، مثل قرص صلب مصاب أو برنامج مجاني، لجذبه وتثبيت برامج ضارة على جهازه.

انتحال الشخصية (Pretexting): هو إنشاء سيناريو مُلفق لخداع الضحية وحملها على الكشف عن معلومات معينة، مثل انتحال شخصية موظف دعم فني أو مسؤول في البنك.

الاستدراج (Quid Pro Quo): هو تقديم خدمة أو مساعدة للضحية مقابل الحصول على معلومات أو القيام بفعل معين، مثل تقديم “دعم فني مجاني” مقابل الحصول على كلمة مرور.

الحذر من الرسائل المشبوهة: تجنب فتح الروابط أو المرفقات في رسائل البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية مجهولة المصدر.

التحقق من هوية المرسل: تأكد من هوية المرسل قبل الكشف عن أي معلومات شخصية أو مالية.

عدم الوثوق بالعروض المغرية: كن حذرًا من العروض التي تبدو جيدة لدرجة يصعب تصديقها.

استخدام كلمات مرور قوية: استخدم كلمات مرور فريدة ومعقدة لكل حساب من حساباتك.

تحديث البرامج بانتظام: حافظ على تحديث نظام التشغيل والبرامج والتطبيقات على جهازك.

التوعية والتثقيف: نشر الوعي بين الموظفين وأفراد المجتمع حول مخاطر الهندسة الاجتماعية وأساليبها.

تفعيل المصادقة الثنائية: إضافة طبقة حماية إضافية لحساباتك عبر تفعيل المصادقة الثنائية.