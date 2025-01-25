تشيلسي ومانشستر سيتي… التشكيل المتوقع

بسام محمد - أبوظبي في السبت 25 يناير 2025 11:02 صباحاً - تحظى مباراة تشيلسي ومانشستر سيتي، اليوم السبت، بأهمية خاصة لدى عشاق الكرة الإنكليزي بشكل عام، وينتظرها محبو اللعبة حول العالم.

يتواجد فريق تشيلسي قبل هذه المباراة في المركز الرابع بـ 40 نقطة، ويليه مانشستر سيتي على سلّم الترتيب بـ 38 نقطة.

ومن المتوقع أن يبدأ الفريقان مباراة الليلة بالتشكيل الآتي:

التشكيل المتوقع لمانشستر سيتي

حراسة المرمى: إديرسون

خط الدفاع: خوسانوف، أكانجي، غفارديول

خط الوسط: لويس، غوندوغان — دي بروين، غريليش

خط الهجوم: فودين، هالاند، مرموش.

التشكيل المتوقع لفريق تشيلسي

حراسة المرمى: سانشيز

خط الدفاع: جيمس، أدارابيويو، كولويل، كوكوريلا

خط الوسط: كايسيدو، فرنانديز، مادويكي، بالمر

خط الهجوم: سانشو، جاكسون