نشكركم على متابعتكم خبر ودّع الجوع المزعج: تمارين رياضية بسيطة لكبح الشهية وإنقاص الوزن على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في السبت 25 يناير 2025 11:02 صباحاً - متابعة- بتول ضوا

الشعور بالجوع أمر طبيعي، فهو إشارة من الجسم للحصول على الطاقة. لكن، قد يصبح الجوع مُزعجاً عندما يتكرر بشكل مُفرط أو يُعيق عملية إنقاص الوزن. لحسن الحظ، هناك طرق طبيعية للتخلص من الجوع، ومن بينها ممارسة التمارين الرياضية. يُساعد النشاط البدني في تنظيم الهرمونات المسؤولة عن الشهية، ما يُساهم في كبحها بشكل فعّال. في هذا المقال، سنتناول كيفية استخدام التمارين الرياضية للتخلص من الجوع بشكل طبيعي.

هناك عدة عوامل تُساهم في الشعور بالجوع، منها:

انخفاض مستويات السكر في الدم: عندما تنخفض مستويات السكر، يُرسل الجسم إشارات تُحفز الشعور بالجوع.

هرمونات الشهية: هرمون الجريلين يُحفز الشهية، بينما هرمون اللبتين يُثبطها. عدم التوازن بين هذين الهرمونين يُمكن أن يُسبب الشعور المُستمر بالجوع.

العوامل النفسية: التوتر، الملل، أو الحزن قد تُحفز ما يُعرف بـ “الجوع العاطفي”.

نقص العناصر الغذائية: عدم الحصول على كميات كافية من البروتين والألياف يُمكن أن يُزيد من الشعور بالجوع.

تُساهم التمارين الرياضية في كبح الشهية من خلال عدة آليات:

تغيير مستويات الهرمونات: تُساعد التمارين في خفض مستويات هرمون الجريلين (هرمون الجوع) وزيادة مستويات هرمونات أخرى تُثبط الشهية.

زيادة تدفق الدم إلى الجهاز الهضمي: يُساعد ذلك في تحسين عملية الهضم وامتصاص العناصر الغذائية، ما يُقلل من الشعور بالجوع.

تقليل التوتر: تُعتبر التمارين طريقة فعّالة لتخفيف التوتر والقلق، ما يُساعد في التحكم بالجوع العاطفي.

تحسين حساسية الأنسولين: تُساعد التمارين في تنظيم مستويات السكر في الدم، ما يُقلل من تقلبات السكر التي تُسبب الشعور بالجوع.

هناك أنواع مُختلفة من التمارين تُساعد في كبح الشهية، ومنها:

تمارين الكارديو: مثل المشي السريع، الركض، ركوب الدراجة، والسباحة. تُساعد هذه التمارين في حرق السعرات الحرارية وخفض مستويات هرمون الجريلين. يُفضل ممارسة تمارين الكارديو لمدة 30 دقيقة على الأقل مُعظم أيام الأسبوع.

تمارين HIIT (التمارين عالية الكثافة المتقطعة): تتضمن هذه التمارين فترات قصيرة من التمارين الشديدة تليها فترات راحة قصيرة. تُعتبر تمارين HIIT فعّالة جداً في حرق الدهون وكبح الشهية.

تمارين القوة: مثل رفع الأثقال وتمارين وزن الجسم. تُساعد هذه التمارين في بناء العضلات، ما يُساهم في زيادة معدل الأيض الأساسي وحرق المزيد من السعرات الحرارية حتى في وقت الراحة.

تمارين اليوجا والتأمل: تُساعد هذه التمارين في تقليل التوتر والقلق، ما يُساهم في التحكم بالجوع العاطفي وتحسين الوعي بإشارات الجسم.

إلى جانب ممارسة التمارين، هناك نصائح أخرى يُمكن اتباعها لكبح الشهية بشكل طبيعي:

شرب كميات كافية من الماء: يُساعد الماء في ملء المعدة وإعطاء شعور بالشبع.

تناول وجبات غنية بالبروتين والألياف: تُساعد هذه العناصر الغذائية في الشعور بالشبع لفترة أطول.

النوم الجيد: قلة النوم تُؤثر على هرمونات الشهية وتُزيد من الشعور بالجوع.

إدارة التوتر: يُمكن استخدام تقنيات الاسترخاء والتأمل للتحكم في التوتر.

إذا كان الشعور بالجوع مُستمراً ومُفرطاً، أو إذا كان يُؤثر على حياتك اليومية، فمن المُهم استشارة الطبيب لاستبعاد أي مشاكل صحية كامنة.