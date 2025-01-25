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دوري روشن السعودي (17): الوحدة يلاقي الاتفاق

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دوري روشن السعودي (17): الوحدة يلاقي الاتفاق

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بسام محمد - أبوظبي في السبت 25 يناير 2025 10:00 صباحاً - خاص- دوت الخليج

تجري اليوم، السبت، ثلاث مباريات في افتتاح الجولة السابعة عشرة من دوري روشن السعودي للمحترفين بكرة القدم، حيث يلتقي الخلود مع الرائد الساعة 16:50 بتوقيت مكة المكرمة، والأخدود مع الخليج الساعة 18:30، والوحدة مع الاتفاق الساعة 20:00.

ويتصدر الهلال ترتيب فرق دوري روشن السعودي بـ 43 نقطة، يليه الاتحاد بنفس الرصيد من النقاط، فالقادسية 34 نقطة، النصر 32 نقطة، والأهلي 29 نقطة.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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