نوال الزغبي شريكة رامز جلال في برنامج مقالب رمضان 2025

بسام محمد - أبوظبي في السبت 25 يناير 2025 10:00 صباحاً - متابعة- بتول ضوا

يبدو أن موسم رمضان 2025 سيشهد مفاجأة من العيار الثقيل، حيث تشير التقارير إلى مشاركة النجمة اللبنانية نوال الزغبي في برنامج المقالب الشهير الذي يقدمه الفنان رامز جلال. فما هي طبيعة هذه المشاركة؟ وما هي تفاصيل البرنامج؟ هذا ما سنتناوله في هذا المقال.

كشفت مصادر مطلعة أن نوال الزغبي لن تكون ضيفة في برنامج رامز جلال، بل ستلعب دورًا محوريًا في الإيقاع بالضيوف. حيث ستتولى مهمة إقناع النجوم من فنانين ورياضيين وشخصيات عامة بالحضور إلى البرنامج، واستقبالهم في البداية، قبل أن ينقض عليهم رامز جلال بمقالبه الشهيرة. هذا الدور الجديد يُعتبر إضافة نوعية للبرنامج، ويُضفي عليه طابعًا مختلفًا ومثيرًا للاهتمام.

لم يتم الكشف عن تفاصيل دقيقة حول فكرة برنامج رامز جلال الجديد، إلا أن بعض التسريبات تُشير إلى أن أجواء التصوير ستدور في قصر فاخر وحمام سباحة. هذا يُوحي بأن المقالب ستكون مُبتكرة ومُختلفة عن المواسم السابقة. من المُنتظر أن يُعرض البرنامج على شاشة MBC كعادة برامج رامز جلال في السنوات الأخيرة.

لم يتم الإعلان رسميًا عن قائمة ضيوف برنامج رامز جلال حتى الآن. ومع ذلك، من المتوقع أن يستضيف البرنامج نخبة من نجوم الفن والرياضة والإعلام في الوطن العربي. من المُرجح أن تشهد الحلقات مُفاجآت كبيرة ومُشاركات غير متوقعة.

أثارت أنباء مشاركة نوال الزغبي في برنامج رامز جلال ردود فعل مُتباينة على مواقع التواصل الاجتماعي. فبينما عبّر البعض عن حماسهم لرؤية نوال في هذا الدور الجديد، تساءل البعض الآخر عن مدى ملاءمة هذه المُشاركة لصورة نوال كنجمة غنائية. من المؤكد أن هذه المُشاركة ستُضيف بُعدًا جديدًا لشخصية نوال الزغبي الفنية.

على صعيد آخر، تُواصل نوال الزغبي العمل على ألبومها الغنائي الجديد، الذي من المُفترض أن يُصدر بالتزامن مع عيد الحب. وقد أشارت بعض المصادر إلى أن نوال ستقوم بتصوير بعض الأغاني على طريقة الفيديو كليب للترويج للألبوم. يُذكر أن نوال الزغبي أثارت جدلاً مؤخرًا بتصريحاتها حول زميلتها نجوى كرم، ما أدى إلى ردود فعل مُختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي.