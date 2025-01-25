كأس البحرين… الحد يستقبل المالكية

بسام محمد - أبوظبي في السبت 25 يناير 2025 10:00 صباحاً - تجري اليوم، السبت، أربع مباريات في الدور التمهيدي الأول من كأس البحرين بكرة القدم، فيلعب التضامن مع بوري الساعة 19:00 بتوقيت مكة المكرمة، وبنفس التوقيت يلتقي الحد مع المالكية، والاتفاق مع مدينة عيسى، وأم الحصم مع اتحاد الريف.

النتائج المسجلة في هذا الدور

الاتحاد × البديع 2-3

الرفاع الشرقي × عالي 2-0

البسيتين × البحرين 0-4

الحالة × فلالي 3-0