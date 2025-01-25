دوري نجوم العراق (16): القوة الجوية في النجف

بسام محمد - أبوظبي في السبت 25 يناير 2025 08:52 صباحاً - خاص- دوت الخليج

تستكمل اليوم، السبت، مباريات المرحلة السادسة عشرة من دوري نجوم العراق بكرة القدم، فيلتقي القاسم مع نفط البصرة الساعة 14:30 بتوقيت مكة المكرمة، والحدود مع الكهرباء بنفس التوقيت، والنجف مع القوة الجوية الساعة 17:00.

النتائج المسجلة في الجولة (16)

الشرطة × نوروز 2-2

الميناء × دهوك 1-1

نفط ميسان × زاخو 1-1

ديالى × الزوراء 1-1

أربيل × كربلاء 3-1

الطلبة × النفط 1-0

الكرمة × الكرخ 0-1

ترتيب فرق المقدمة

1- الزوراء: 32 نقطة

2- الشرطة: 31 نقطة

3- الطلبة: 30 نقطة

4- زاخو: 29نقطة

5- دهوك: 28 نقطة

6- القوة الجوية: 28 نقطة