نشكركم على متابعتكم خبر دوري نجوم العراق (16): القوة الجوية في النجف على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة
بسام محمد - أبوظبي في السبت 25 يناير 2025 08:52 صباحاً - خاص- دوت الخليج
تستكمل اليوم، السبت، مباريات المرحلة السادسة عشرة من دوري نجوم العراق بكرة القدم، فيلتقي القاسم مع نفط البصرة الساعة 14:30 بتوقيت مكة المكرمة، والحدود مع الكهرباء بنفس التوقيت، والنجف مع القوة الجوية الساعة 17:00.
النتائج المسجلة في الجولة (16)
الشرطة × نوروز 2-2
الميناء × دهوك 1-1
نفط ميسان × زاخو 1-1
ديالى × الزوراء 1-1
أربيل × كربلاء 3-1
الطلبة × النفط 1-0
الكرمة × الكرخ 0-1
ترتيب فرق المقدمة
1- الزوراء: 32 نقطة
2- الشرطة: 31 نقطة
3- الطلبة: 30 نقطة
4- زاخو: 29نقطة
5- دهوك: 28 نقطة
6- القوة الجوية: 28 نقطة