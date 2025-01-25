نشكركم على متابعتكم خبر الدوري الهولندي (20): آيندهوفن يستضيف بريدا على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة
بسام محمد - أبوظبي في السبت 25 يناير 2025 08:52 صباحاً - خاص- دوت الخليج
تقام اليوم، السبت، مباراتان فقط في الجولة العشرين من الدوري الهولندي الممتاز بكرة القدم، حيث يلعب آيندهوفن مع ناك بريدا الساعة 20:45 بتوقيت مكة المكرمة، وغرونينغن مع هيرينفين الساعة 23:00.
أمس، تعادل هيراكليس مع أوتريخت 1-1 في افتتاح منافسات هذه المرحلة…
ترتيب فرق المقدمة
1- آيندهوفن: 46 نقطة
2- أجاكس أمستردام: 45 نقطة
3- أوتريخت: 41 نقطة
4- فينورد روتردام: 36 نقطة
5- أنشخيده: 34 نقطة
6- الكمار: 34 نقطة