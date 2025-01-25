الدوري الهولندي (20): آيندهوفن يستضيف بريدا

بسام محمد - أبوظبي في السبت 25 يناير 2025 08:52 صباحاً - خاص- دوت الخليج

تقام اليوم، السبت، مباراتان فقط في الجولة العشرين من الدوري الهولندي الممتاز بكرة القدم، حيث يلعب آيندهوفن مع ناك بريدا الساعة 20:45 بتوقيت مكة المكرمة، وغرونينغن مع هيرينفين الساعة 23:00.

أمس، تعادل هيراكليس مع أوتريخت 1-1 في افتتاح منافسات هذه المرحلة…

ترتيب فرق المقدمة

1- آيندهوفن: 46 نقطة

2- أجاكس أمستردام: 45 نقطة

3- أوتريخت: 41 نقطة

4- فينورد روتردام: 36 نقطة

5- أنشخيده: 34 نقطة

6- الكمار: 34 نقطة