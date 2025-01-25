الدوري الفرنسي (19): سان جيرمان يستضيف ريمس

بسام محمد - أبوظبي في السبت 25 يناير 2025 08:52 صباحاً - خاص- دوت الخليج

يحلّ فريق رين ضيفاً على موناكو اليوم، السبت، الساعة 19:00 بتوقيت مكة المكرمة، في الجولة التاسعة عشرة من الدوري الفرنسي بكرة القدم، ويلعب لحساب الجولة ذاتها ستراسبورغ مع ليل، وباريس سان جيرمان مع ستاد ريمس الساعة 23:05.

أمس، تعادل أوكسير وسانت إيتيان 1-1 في افتتاح مباريات هذه المرحلة…

ترتيب فرق المقدمة

1- باريس سان جيرمان: 46 نقطة

2- مارسيليا: 37 نقطة

3- ليل: 32 نقطة

4- موناكو: 31 نقطة

5- نيس: 30 نقطة