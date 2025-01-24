ما هو دور “فرط الترطيب” في الأداء الرياضي؟

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 24 يناير 2025 08:56 مساءً - يعتبر الترطيب السليم عنصرًا أساسيًا للحفاظ على وظائف الجسم، خاصة أثناء ممارسة النشاط البدني المكثف أو في الأجواء الحارة.

نظرًا لأن الماء يشكل حوالي 60% من جسم الإنسان، فإن الحفاظ على مستوى مناسب من الترطيب يعد ضروريًا لتفادي الإرهاق والتشنجات والمشكلات الأخرى التي قد تؤثر سلبًا على الأداء الرياضي.

في السنوات الأخيرة، حظيت ممارسة تُعرف بـ”فرط الترطيب” باهتمام متزايد نظرًا لدورها المحتمل في تحسين مستويات الترطيب وزيادة القدرة على التحمل، وفقًا لتقرير نشرته مجلة “وومان هيلث”.

يشير فرط الترطيب إلى زيادة كمية الماء في الجسم عن المستويات الطبيعية.

ووفقًا للخبراء، تهدف هذه الممارسة إلى تعزيز مخزون السوائل في الجسم بما يصل إلى لتر إضافي، مما يعادل زيادة بنسبة حوالي 1.5% من وزن الجسم.

تقوم الفكرة على أن تحميل السوائل مسبقًا قد يساعد في التخفيف من الآثار السلبية للجفاف أثناء التمارين.

ومع ذلك، لا يقتصر فرط الترطيب على شرب كميات كبيرة من الماء فقط، بل تؤكد إيمي ويست، أخصائية الطب الرياضي في معهد “نورثويل هيلث” لجراحة العظام، على أهمية تضمين الصوديوم في عملية الترطيب.

يساعد الصوديوم في الحفاظ على توازن السوائل في الجسم.