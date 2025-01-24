يحتوي على كميات كبيرة من الكالسيوم.. مشروب “أسود” يتفوق على الحليب

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 24 يناير 2025 08:56 مساءً - أظهرت دراسات حديثة أن هناك مشروبًا طبيعيًا قد يتفوق على الحليب ومنتجات الألبان في تعزيز مستويات الكالسيوم في الجسم، مما يجعله خيارًا مثاليًا للأشخاص الذين يعانون من نقص هذا المعدن الحيوي، خاصةً كبار السن الذين يكونون عرضة للإصابة بهشاشة العظام.

هذا المشروب هو شاي التوت الأسود، الذي يُستخرج من أوراق نبات Morus nigra، والذي يُستخدم في الطب التقليدي الآسيوي منذ قرون.

وفقًا للخبراء، يحتوي هذا الشاي على نسبة من الكالسيوم تفوق تلك الموجودة في الحليب بمقدار 22 مرة، مما يجعله بديلاً فعالًا للأشخاص الذين لا يتناولون الألبان أو الذين يعانون من حساسية تجاهها.

لكن فوائد شاي التوت الأسود لا تقتصر على تعزيز مستويات الكالسيوم فقط، بل إنه يساعد أيضًا في تنظيم مستويات السكر في الدم، مما يجعله مفيدًا للأشخاص المصابين بداء السكري أو الذين يعانون من اضطرابات في مستوى السكر. كما يحتوي الشاي على مضادات أكسدة قوية تعزز جهاز المناعة وتقلل من مخاطر الأمراض المزمنة.

بالإضافة إلى ذلك، يُعتبر هذا المشروب داعمًا لصحة القلب بفضل خصائصه المضادة للالتهابات، مما يعزز الصحة العامة ويساهم في تحسين جودة الحياة.