هل يتواجد عمر مرموش أمام تشيلسي؟

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 24 يناير 2025 04:54 مساءً - أكد الإسباني، بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، تواجد الوافد الجديد، عمر مرموش، ضمن قائمة الفريق لمواجهة تشيلسي، غداً السبت، في الجولة 23 من الدوري الإنكليزي.

وكان السيتي أعلن عن ضم النجم المصري، أمس الخميس، قادماً من آينتراخت فرانكفورت، بعقد يمتد حتى صيف 2029.

وأشار المدرب الإسباني في مؤتمر صحفي، اليوم الجمعة، لوجود مرموش ضمن قائمة الفريق، قائلاً: “لقد شارك في الحصة التدريبية، وأعتقد أنه سيتأقلم بسرعة”.

وأضاف: “مرموش سيضيف جودة استثنائية للفريق، فهو لاعب المستقبل، ويتمتع بجودة عالية في الثلث الأخير، ولهذا تعاقد معه النادي”.

كما أكد جوارديولا تواجد المدافعين فيتور ريس وعبد القادر خوسانوف، والذي أعلن النادي الإنكليزي ضمهما خلال الأيام الماضية.

فيما أشار لغياب الثنائي روبن دياز، وجيريمي دوكو بسبب الإصابات.