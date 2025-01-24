إنريكي: لو حدثت مثل هذه الخسارة سأرحل عن باريس!

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 24 يناير 2025 04:54 مساءً - تحدث لويس إنريكي، مدرب باريس سان جيرمان، عن جاهزية فريقه لمواجهة ستاد ريمس، غداً السبت، في الجولة 19 من الدوري الفرنسي.

وفي المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة، قال إنريكي: “أصف فريقي بأنه رمز الصمود؛ لأننا نحقق الانتصارات في ظروف صعبة للغاية، لكن لا مجال للاسترخاء لأنه تنتظرنا مباراة صعبة وسط ظروف مختلفة أمام ريمس، ويجب أن نواصل بنفس الجدية”.

وأضاف: “ريمس فريق قوي دفاعياً، ويمتاز بالهجمات المرتدة وتعادل معنا على ملعبنا في الموسم الماضي، وأؤكد دائماً أنه لا توجد مباراة سهلة في الدوري الفرنسي رغم أنه يبدو للكثيرين من الخارج أنها مسابقة سهلة”.

وأشار: “لقد عشنا فرحة لا تنسى بعد الفوز على مانشستر سيتي (4-2)، لذا يجب ألا نتأثر بحالة النشوة بل نستعد بكل جدية وتركيز لمواجهة ريمس، ونسعى بقوة للفوز ومواصلة الأداء بإيقاع قوي وسريع”.

وتابع: “انطباعي عن فريقي بعد مباراة السيتي لم يختلف عن نفس الانطباع بعد الخسارة أمام أرسنال، وأتلتيكو مدريد، فالفوز والخسارة أمر وارد في كرة القدم، وأتقبل الانتقادات من الصحافة، لكن المقربين مني لا ينتقدوني أو يمدحوني بل أجد منهم الدعم عند الخسارة، ويفرحون معي بالانتصارات”.

وعن خفيتشا كفاراتسخيليا، قال: “إنه جاهز وبحالة بدنية جيدة، ولا يهم متى سيشارك في المباريات بل الأهم أن يؤدي بكل قوة في التدريبات ليكون في أفضل حالة عند الدفع به”.

وأشار: “كفاراتسخيليا إضافة مميزة لنا، ونعرف قدراته جيداً. لقد حاولنا ضمه في الموسم الماضي ولم ننجح في ذلك، وبعد وصوله بات لدينا 6 أو 7 مفاتيح هجومية يمكنها اللعب في كل المراكز حسب ظروف كل مباراة”.

واستدرك: “لكن اللعب في بي إس جي ليس أمراً سهلاً بل يجب أن تدخل في منافسة قوية مع زملائك وتؤدي بقوة في التدريبات لأنه مفتاح أي لاعب للمشاركة في المباريات”.

واختتم حديثه قائلاً: “من الوارد أن نخسر مباراة لأن المنافس أفضل منا، وهذا أمر لا يمكن السيطرة عليه، ولكن لن نخسر بسبب تخاذل أو استهتار اللاعبين، لأنه لو حدث ذلك أو تكرر، لن أبقى هنا في مكاني”.