جمال سليمان يكشف حقيقة استقباله الحاشد في دمشق: “لم يكن مأجورًا أو مُخططًا له”

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 24 يناير 2025 01:54 مساءً -

متابعة- بتول ضوا

بعد عودته إلى دمشق بعد غياب دام 13 عامًا، واجه الفنان السوري جمال سليمان اتهامات بشأن الاستقبال الحاشد الذي حظي به في مطار دمشق الدولي. نفت هذه الاتهامات أن يكون الاستقبال عفويًا، وزعمت أنه كان مُنظمًا ومدفوع التكاليف. في هذا المقال، نُسلّط الضوء على توضيحات الفنان حول هذا الموضوع.

في مقطع فيديو نشره، أوضح جمال سليمان حقيقة الاستقبال الحاشد الذي شهده في المطار. أكد الفنان أن الاحتفاء به كان عفويًا تمامًا ولم يتم التخطيط له مسبقًا. وأوضح أن المشاركين في الاستقبال كانوا في الأساس من أهالي المسافرين الذين كانوا ينتظرون وصول أحبائهم على متن نفس الطائرة التي أقلته إلى دمشق.

كما أشار سليمان إلى أنه كان قد أبلغ عددًا محدودًا من أقاربه وأصدقائه المقربين بموعد عودته، وطلب منهم أن يقتصر الاستقبال على دائرة عائلية ضيقة بعيدًا عن الأضواء والإعلام.

وصل جمال سليمان إلى دمشق قبل نحو أسبوعين بعد غياب اضطراري استمر 13 عامًا بسبب معارضته للنظام السوري السابق. وقد وثقت لحظة وصوله مقاطع فيديو تُظهره محمولًا على الأكتاف في المطار وهو يُلوّح بالعلم السوري الجديد، قبل أن يُجيب على أسئلة الصحفيين حول احتمالية ترشحه للرئاسة.

سبق عودة سليمان نشر مقطع فيديو له من داخل الطائرة المتجهة إلى دمشق، عبّر فيه عن شوقه لبلاده. وجاءت عودته بعد سقوط النظام السابق في سوريا الشهر الماضي، وقد أدلى بتصريحات لوسائل الإعلام أشار فيها إلى إمكانية ترشحه للرئاسة في المستقبل