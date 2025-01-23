سرّ الحصول على عجينة بيتزا هشّة وطريّة كالمطاعم

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 23 يناير 2025 09:56 صباحاً - المكونات الأساسية لعجينة البيتزا الناجحة

لتحقيق نفس قوام عجينة البيتزا المشهورة في المطاعم، يجب أن تبدأ بالاهتمام بالمكونات الأولية. وأهم هذه المكونات:

الدقيق: من الأفضل استخدام دقيق الخبز لأنه يحتوي على نسبة عالية من البروتين، مما يمنح العجينة مرونتها اللازمة.

الماء: يُفضل أن يكون ماءً دافئًا لمساعدة الخميرة على التخمر بشكل صحيح.

الخميرة: استخدام الخميرة الطازجة أو الجافة الفعالة يضمن ارتفاع العجينة بشكل مثالي.

الملح: ليس فقط لتحسين الطعم، بل لتعزيز قوة العجينة.

السكر: يُستخدم كغذاء للخميرة مما يساعد على تنشيطها.

الزيت: يضفي نعومة ومرونة على العجينة.

الخطوات التفصيلية لتحضير العجينة

1. **تذويب الخميرة**: ابدأ بخلط الخميرة مع الماء الدافئ والسكر. اترك المزيج لبضع دقائق حتى تظهر فقاعات صغيرة على السطح. هذا يدل على أن الخميرة نشطة وجاهزة للاستخدام.

2. **خلط المكونات الجافة**: في وعاء كبير، اخلط الدقيق مع الملح. هذا يضمن توزيع الملح بشكل متساوٍ في العجينة.

3. **إضافة المكونات السائلة**: أضف مزيج الخميرة الفعالة والزيت إلى الدقيق. استخدم ملعقة خشبية أو يديك لخلط العجينة جيدًا حتى تصبح خالية من التكتلات.

4. **عجن العجينة**: ضع العجينة على سطح مرشوش بالقليل من الدقيق وابدأ في العجن لمدة تتراوح بين 10 إلى 15 دقيقة. يُمكنك استخدام العجانة الكهربائية لتسهيل العملية. الهدف هو الحصول على عجينة ملساء ومرنة.

5. **ترك العجينة لترتاح**: ضع العجينة في وعاء مدهون بقليل من الزيت، وغطيها بمنشفة مبللة واتركها لترتاح في مكان دافئ لمدة ساعة إلى ساعة ونصف، أو حتى يتضاعف حجمها.

نصائح المحترفين للحصول على القوام المثالي

– **التحكم في درجة الحرارة**: تأكد دائمًا من أن الماء دافئ وليس ساخنًا لتجنب قتل الخميرة.

– **الإضافات**: يمكنك إضافة أعشاب مجففة مثل الأوريجانو أو الثوم البودرة للعجينة للحصول على نكهة مميزة.

– **الخبز المناسب**: سخن الفرن لأقصى درجة قبل وضع العجينة بالداخل. يُفضل استخدام حجر البيتزا أو صينية معدنية سميكة لضمان توزيع الحرارة بالتساوي.

بتطبيق هذه الخطوات والنصائح، ستصبح على بُعد خطوات قليلة من الحصول على عجينة بيتزا هشة وطريّة تضاهي أشهر المطاعم، بل وربما تتفوق عليها. استمتع بصنع البيتزا الخاصة بك بكل ثقة ومهارة!