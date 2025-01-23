نشكركم على متابعتكم خبر دوري أدنوك الإماراتي (13): الوحدة يلاقي البطائح على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة
بسام محمد - أبوظبي في الخميس 23 يناير 2025 09:56 صباحاً - خاص- دوت الخليج
تُستكمل اليوم، الخميس، مباريات الجولة الثالثة عشرة من دوري أدنوك الإماراتي للمحترفين بكرة القدم، فيلعب العروبة مع دبا الحصن الساعة 16:05 بتوقيت مكة المكرمة، والوحدة مع البطائح الساعة 19:00.
النتائج المسجلة في الجولة (13)
شباب الأهلي × الجزيرة 2-1
خورفكان × عجمان 0-2
العين × النصر 4-1
اتحاد كلباء × بني ياس 0-1
الوصل × الشارقة 0-1
ترتيب فرق المقدمة
1- الشارقة: 34 نقطة
2- شباب الأهلي: 32 نقطة
3- العين: 22 نقطة
4- الوحدة: 22 نقطة
5- النصر: 22 نقطة