دوري أدنوك الإماراتي (13): الوحدة يلاقي البطائح

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 23 يناير 2025 09:56 صباحاً - خاص- دوت الخليج

تُستكمل اليوم، الخميس، مباريات الجولة الثالثة عشرة من دوري أدنوك الإماراتي للمحترفين بكرة القدم، فيلعب العروبة مع دبا الحصن الساعة 16:05 بتوقيت مكة المكرمة، والوحدة مع البطائح الساعة 19:00.

النتائج المسجلة في الجولة (13)

شباب الأهلي × الجزيرة 2-1

خورفكان × عجمان 0-2

العين × النصر 4-1

اتحاد كلباء × بني ياس 0-1

الوصل × الشارقة 0-1

ترتيب فرق المقدمة

1- الشارقة: 34 نقطة

2- شباب الأهلي: 32 نقطة

3- العين: 22 نقطة

4- الوحدة: 22 نقطة

5- النصر: 22 نقطة