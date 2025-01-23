دوري نجوم العراق (16): أربيل يستقبل كربلاء

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 23 يناير 2025 09:56 صباحاً - خاص- دوت الخليج

تجري اليوم، الخميس، ثلاث مباريات في افتتاح منافسات الجولة السادسة عشرة من دوري نجوم العراق بكرة القدم، فيلتقي ديالى مع الزوراء الساعة 14:30 بتوقيت مكة المكرمة، والكرمة مع الكرخ الساعة 17:00، وأربيل مع كربلاء الساعة 19:30.

ويتصدر الزوراء ترتيب فرق دوري نجوم العراق بـ 31 نقطة، يليه الشرطة بـ 30 نقطة، القوة الجوية بـ 28 نقطة، زاخو بـ 28 نقطة أيضاً، ولكل من دهوك والطلبة 27 نقطة.