بمكوّنين فقط وبدون تكاليف.. احصلي على أفضل معطر للجو برائحتك المفضلة

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 23 يناير 2025 09:56 صباحاً - ابتكري معطر جو منزلي طبيعي بعطرك المفضل

في خضم الحياة اليومية، نعشق جميعًا أن تنبعث روائح منعشة ومنمقة في منازلنا، كي تُشيع أجواء من الراحة والاسترخاء. لكن، أليس رائعًا أن تتمكني من صنع معطر جو بعطر يعكس ذوقك الشخصي؟ وفي الوقت نفسه، لا يكلفك شيئًا يُذكر. إليك الطريقة.

فوائد استخدام المعطرات المنزلية الطبيعية

ينطوي إعداد معطر جو منزلي على العديد من الفوائد التي تتعدى مجرد التوفير في التكاليف. إليك بعضًا منها:

**تحكم في المكونات**: الابتعاد عن المواد الكيميائية الضارة والروائح الاصطناعية المزعجة.

**تخصيص الرائحة**: تمتعي بإمكانية اختيار الروائح المفضلة لديك، سواء كانت الروائح الزهرية، الحمضية، أو العشبية.

**التوفير المالي**: إلغاء الحاجة لشراء منتجات تجارية مكلفة ومع ذلك، تحظين بنفس جودة الرائحة المنعشة.

**الاستدامة**: تقليل الاستهلاك واستخدام مواد قابلة لإعادة الاستخدام.

مكونات وطريقة التحضير

لتحضير معطر الجو المنزلي الخاص بك، تحتاجين إلى عنصرين فقط وسيتوفر لديك في كل زمان ومكان.

**الماء**: يُفضل استخدام الماء المقطر أو المغلي لضمان نقاء التركيبة.

**الزيوت العطرية المفضلة لديك**: اختاري من مجموعة متنوعة من الزيوت مثل زيت الخزامى أو الليمون أو النعناع للحصول على الرائحة المرجوة.

**طريقة التحضير**:

1. **اخلط** في زجاجة رذاذ نظيفة نسبة من الماء: نضع ثلاث أرباع الزجاجة ماء.

2. **أضف** بضع قطرات من الزيوت العطرية التي اخترتها. نحو 10-15 قطرة حسب شدة الرائحة المفضلة.

3. **رُجّ الزجاجة** جيدًا لتتجانس المكونات.

4. **رش الأماكن** المطلوبة في منزلك واستمتعي بالرائحة العطرة.

نصائح للحصول على أفضل النتائج

– لضمان ثبات الرائحة لفترة أطول، يُمكنك إضافة قليل من الكحول الطبي (الإيثانول) إلى المزيج.

– جربي مزيجًا من الزيوت العطرية للحصول على تركيبات جديدة وفريدة.

– حافظي على المعطر بعيدًا عن أشعة الشمس المباشرة لدوام فعاليته.

ابتكري روائحك الخاصة وانعشي منزلك بطرق طبيعية وصحية، واستمتعي بأجواء مريحة تناسب ذوقك الفريد. ليس هناك حد للإبداع عندما يتعلق الأمر بصنع معطر جو يعكس شخصيتك ويعبق برائحتك المفضلة.