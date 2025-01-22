نابولي يقدم عرضاً لضم جارناتشو .. ومانشستر يونايتد يطلب المزيد من الأموال

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 22 يناير 2025 01:58 مساءً - كشف تقرير صحفي، أن المفاوضات بين نابولي ومانشستر يونايتد بشأن انتقال لاعب الأخير، أليخاندرو جارناتشو، لصفوف النادي الإيطالي ما زالت مستمرة.

ووفقاً لما ذكره فابريزيو رومانو، خبير الميركاتو، عبر حسابه الرسمي: “قدم نابولي عرضاً افتتاحياً بقيمة 50 مليون يورو شاملة الإضافات؛ لكن مانشستر يونايتد يريد المزيد”.

وأشار رومانو، إلى أن تشيلسي يخطط للدخول على الصفقة، وتقديم عرض رسمي لضم اللاعب الأرجنتيني، ولكن لا قرار نهائي، حتى الآن.

واختتم خبير الميركاتو: “مانشستر يونايتد منفتح على بيع جارناتشو الآن في حال تلقي المبلغ المطلوب للانتقال”.