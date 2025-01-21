الهلال يتجاوز الوحدة برباعية ويتصدر مؤقتاً

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 21 يناير 2025 09:56 مساءً - تغلب الهلال على نظيره الوحدة، بنتيجة 4-1، مساء اليوم، ضمن الجولة 16 من دوري روشن السعودي للمحترفين.

رباعية الهلال جاءت عن طريق عن طريق ماركوس ليوناردو (د7)، مالكوم دي أوليفيرا “هدفين” (د11، د82) وعبدالله الحمدان (د90+1)، فيما سجل هدف الوحدة لاعبه الأسترالي كريج جودوين (د89).

بهذا الفوز، انفرد فريق الهلال بقمة ترتيب الدوري، بشكل مؤقت، رافعاً رصيده إلى 43 نقطة، وتجمد رصيد الوحدة عند 12 نقطة في المركز 17.