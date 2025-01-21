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هانزي فليك يعلن تشكيلة برشلونة لمواجهة بنفيكا

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هانزي فليك يعلن تشكيلة برشلونة لمواجهة بنفيكا

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بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 21 يناير 2025 09:56 مساءً - أعلن هانزي فليك، مدرب برشلونة، تشكيلة فريقه لمواجهة بنفيكا، مساء اليوم، ضمن الجولة السابعة من دوري أبطال أوروبا.

وتنطلق صافرة بداية اللقاء عند الساعة 00:00 بتوقيت أبو ظبي.

وجاءت التشكيلة كاملة على النحو التالي:

حارس المرمى: تشيزني.

خط الدفاع: بالدي، كوبارسي، أراوخو، كوندي.

خط الوسط: كاسادو، جافي، بيدري.

خط الهجوم: رافينيا، ليفاندوفسكي، يامال.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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