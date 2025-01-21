نشكركم على متابعتكم خبر هانزي فليك يعلن تشكيلة برشلونة لمواجهة بنفيكا على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة
بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 21 يناير 2025 09:56 مساءً - أعلن هانزي فليك، مدرب برشلونة، تشكيلة فريقه لمواجهة بنفيكا، مساء اليوم، ضمن الجولة السابعة من دوري أبطال أوروبا.
وتنطلق صافرة بداية اللقاء عند الساعة 00:00 بتوقيت أبو ظبي.
وجاءت التشكيلة كاملة على النحو التالي:
حارس المرمى: تشيزني.
خط الدفاع: بالدي، كوبارسي، أراوخو، كوندي.
خط الوسط: كاسادو، جافي، بيدري.
خط الهجوم: رافينيا، ليفاندوفسكي، يامال.