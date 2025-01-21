ريال مدريد يخطط لصفقة دفاعية من البريميرليج

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 21 يناير 2025 09:56 مساءً - كشف تقرير صحفي، أن نادي ريال مدريد يستهدف تعزيز دفاعه بصفقة من الدوري الإنكليزي، خلال الفترة المقبلة.

ووفقاً لما ذكرته صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، فإن ريال مدريد يخطط لضم المدافع الأرجنتيني، كريستيان روميرو، لاعب توتنهام.

وأشارت الصحيفة، إلى أن المدافع الأرجنتيني يريد الرحيل عن السبيرز، الصيف المقبل، وذلك بسبب المشروع المجهول للفريق، ويبحث عن نادٍ يمكنه من تحقيق الألقاب الجماعية.

وأفادت الصحيفة، إلى أن المفاوضات لن تكون سهلة بين ريال مدريد وتوتنهام، حيث من المتوقع أن يطلب السبيرز الكثير من الأموال للموافقة على رحيل مدافعه.

خلال الموسم الحالي، شارك المدافع الأرجنتيني مع توتنهام في 12 مباراة في البريميرليج، وتمكن من تسجيل هدف واحد فقط ولم يصنع أي هدف.