قائمة مانشستر سيتي لمواجهة باريس سان جيرمان

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 21 يناير 2025 09:00 مساءً - أعلن بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، عن قائمة فريقه لمواجهة باريس سان جيرمان، غداً الأربعاء، في الجولة السابعة من دوري أبطال أوروبا.

وجاءت القائمة كاملة على النحو التالي:

حراسة المرمى: إيدرسون، ستيفان أورتيجا، كارسون.

الدفاع: ريكو لويس، ماتيوس نونيس، ماكس ألين، مانويل أكانجي، روبن دياز، جون ستونز، جوسكو جفارديول.

الوسط: جاكوب رايت، نيكو أوريلي، جوندوجان، ماتيو كوفاسيتش، كيفين دي بروين، جيمس مكاتي، برناردو سيلفا، فيل فودين.

الهجوم: جاك جريليش، سافيو، إيرلينج هالاند.

ويحتل مانشستر سيتي المركز 22، برصيد 8 نقاط، بينما يحتل باريس سان جيرمان المركز 25، برصيد 7 نقاط.