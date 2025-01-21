لفقدان الوزن .. 5 أطعمة غنية بأوميجا 3 تناولها يوميًا

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 21 يناير 2025 09:00 مساءً - متابعة: نازك عيسى

تعد الأطعمة الغنية بأحماض أوميجا 3 من العناصر الأساسية في النظام الغذائي الخاص بالرجيم، إذ تساهم بشكل فعال في إنقاص الوزن وزيادة معدل حرق الدهون في الجسم.

السلمون

أظهرت بعض الدراسات أن الأشخاص الذين يتناولون سمك السلمون بانتظام يتمتعون بخصرٍ نحيف، كما يقل لديهم نسبة الدهون في الجسم.

عين الجمل

يسهم عين الجمل في تقليل عدد السعرات الحرارية التي يتم استهلاكها يوميًا، بفضل محتواه العالي من الألياف الغذائية والدهون الصحية التي تساعد في السيطرة على الشهية.

بذور الكتان

ينصح خبراء التغذية بتناول ماء بذور الكتان في الصباح، حيث تساعد على تعزيز عملية الأيض، بالإضافة إلى احتوائها على مركبات تُعرف باسم “ليجنين” التي تساهم في فقدان الوزن.

بذور الشيا

تساهم بذور الشيا في تقليل الشعور بالجوع، لأنها تبقي المعدة ممتلئة لفترات طويلة بفضل محتواها الغني بالألياف الغذائية، مما يساعد في إنقاص الوزن.

الأفوكادو

يحتوي الأفوكادو على أحماض دهنية أحادية غير مشبعة، التي أثبتت فاعليتها في تعزيز معدل الأيض بالجسم وتقليل الدهون المتراكمة في منطقة البطن.