القبض على 3 أشخاص لترويجهم الحشيش المخدر في جازان

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 21 يناير 2025 09:00 مساءً - متابعة: نازك عيسى

تمكنت دوريات الأفواج الأمنية في منطقة جازان من القبض على ثلاثة مواطنين بتهمة ترويج مادة الحشيش المخدر، والتي كانت مخبأة في مركبة يقودها أحدهم في محافظة الدائر.

وأوضحت دوريات الأفواج الأمنية أنه تم توقيفهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى الجهة المختصة لاستكمال التحقيقات.

ودعت الجهات الأمنية جميع المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن أي معلومات تتعلق بنشاطات تهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام المخصصة لذلك، وهي: (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والمنطقة الشرقية، و(999) في باقي مناطق المملكة. كما يمكن الإبلاغ عبر الرقم المخصص لبلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995) أو عبر البريد الإلكتروني ([email protected]). وأكدت أنها ستتعامل مع جميع البلاغات بسرية تامة.