اختبار منزلي في 5 دقائق يكشف مشكلة خطيرة في القلب

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 21 يناير 2025 08:02 مساءً - متابعة: نازك عيسى

كشف جراح قلب عن اختبار منزلي بسيط يمكن أن يساعد في كشف أعراض أحد أخطر أمراض القلب القاتلة.

وفي مقطع فيديو نشره على تيك توك، سأل جراح القلب والصدر المقيم في الولايات المتحدة، الدكتور جيريمي لندن، متابعيه البالغ عددهم 494 ألفاً: “كيف يمكنك أن تعرف إذا كنت تعاني من انسدادات حادة في شرايين القلب دون الحاجة إلى إجراء فحص دم أو أشعة سينية أو تخطيط كهربائي للقلب؟”

قدم الدكتور لندن اختباراً بسيطاً يتطلب أولاً أداء نشاط يزيد من معدل ضربات القلب، مثل ممارسة الرياضة أو الأعمال المنزلية المكثفة لبضع دقائق، ثم مراقبة الأعراض التي قد تظهر بعد ذلك.

وقال الدكتور لندن إن أي شعور بضيق أو ألم في الصدر، أو ضيق في التنفس، أو ألم يمتد إلى الذراع أثناء النشاط، والذي يختفي فوراً مع التوقف عن النشاط والراحة، يعد “علامة تحذيرية”. وأوضح أن هذه الأعراض قد تشير إلى انسداد في الشرايين التاجية للقلب.

وأضاف أن هذا النوع من الانسداد يُعرف عادةً بمرض الشريان التاجي، وهو يحدث عندما يتعرض تدفق الدم إلى القلب للانسداد أو التقييد بسبب تراكم الرواسب الدهنية، المعروفة باللويحات، داخل الشرايين التي تغذي القلب. هذا التراكم يجعل الشرايين أضيق، مما يحد من تدفق الدم بشكل طبيعي.

وأوضح الدكتور لندن أنه مع زيادة معدل ضربات القلب أثناء التمرين، يتسبب الانسداد في “جوع الدم” في الأجزاء المتضررة من القلب بسبب تضييق الأوعية الدموية. وعند الراحة، يتباطأ معدل ضربات القلب، مما يساعد في استعادة تدفق الدم وتخفيف الأعراض.

وأشار الدكتور لندن، الذي عمل جراح قلب لمدة 25 عاماً، إلى أنه يجب على الأشخاص الذين يعانون من هذه الأعراض استشارة طبيب مؤهل مثل الطبيب العام لإجراء اختبارات إضافية.

وتعد السمنة وقلة النشاط البدني من أبرز العوامل التي تزيد من خطر الإصابة بهذا النوع من الأمراض.

وفي حال تركت هذه الأعراض دون علاج، يمكن أن تنفصل الرواسب الدهنية وتتحول إلى جلطة دموية، مما يمنع تدفق الأوكسجين إلى القلب بشكل كامل.