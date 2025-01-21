الكشف عن آخر مستجدات مستقبل ماركوس راشفورد

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 21 يناير 2025 05:56 مساءً - كشف تقرير صحفي، عن آخر مستجدات مستقبل المهاجم الإنكليزي، ماركوس راشفورد، لاعب مانشستر يونايتد.

راشفورد يعد مرشحاً للرحيل عن صفوف ناديه، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، ويحظى باهتمام العديد من الأندية.

ووفقاً لما ذكرته صحيفة “سبورت” الإسبانية، فإن عدة أندية تواصلت مع المهاجم الإنكليزي، وهي: ميلان، بوروسيا دورتموند، موناكو، مارسيليا، برشلونة، بالإضافة لعرض سعودي.

وأشارت الصحيفة، إلى أن راشفورد لا يفكر بالانتقال إلى السعودية، حيث يرغب في مواصلة المنافسة على أعلى مستوى، والاستمرار في تمثيل المنتخب الإنكليزي.

وأفادت الصحيفة، إلى أن راشفورد حسم أمره بين خيارين إما البقاء مع اليونايتد أو الانتقال إلى برشلونة، حيث يراه المشروع الأفضل لمستقبله، لأنه سيمنحه إمكانية الفوز بألقاب كبرى.

وذكرت الصحيفة، أنه في حالة فشل برشلونة حسم صفقة إعارة راشفورد قبل نهاية شهر يناير/كانون الثاني الجاري، سيقرر المهاجم الإنكليزي البقاء مع مانشستر يونايتد حتى الصيف، ولن ينتقل إلى أي نادٍ آخر.