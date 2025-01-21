لقطات رومانسية لترامب وميلانيا على أنغام “رقصة سلو”

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 21 يناير 2025 05:56 مساءً - جذبت اللقطات الرومانسية للرئيس الأمريكي الجديد، دونالد ترامب، والسيدة الأولى ميلانيا ترامب، انتباه العالم أثناء أدائهما “رقصة سلو” بعد حفل التنصيب.

رقص ترامب وزوجته ميلانيا على المسرح خلال حفل تنصيب القائد العام للجيش، على أنغام أغنية “ترنيمة معركة الجمهورية”، التي لا تشبه الفالس كثيرًا.

وقد تم التقاط العديد من اللقطات الرومانسية ومقاطع الفيديو لهما، قبل أن ينضم إليهما نائب الرئيس الأمريكي، جيه دي فانس، وزوجته أوشا فانس، للمشاركة في الرقص.

كان حفل تنصيب قائد الجيش أحد ثلاثة أحداث حضرها ترامب ليلة الاثنين.

كما لفتت ميلانيا ترامب أنظار المصورين خلال حفل التنصيب بإطلالتها الأنيقة، التي تضمنت قبعة جذبت الانتباه.