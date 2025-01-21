بشكل رسمي .. بايرن ميونخ يتعاقد مع موهبة هوفنهايم

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 21 يناير 2025 04:58 مساءً - أعلن نادي بايرن ميونخ، اليوم الثلاثاء، عن تعاقده مع اللاعب الواعد توم بيشوف، قادماً من هوفنهايم.

ووقع اللاعب على عقد يربطه مع البافاري حتى يونيو/حزيران 2029..

ومن المقرر، أن ينضم بيشوف لصفوف بايرن ميونخ، الصيف المقبل، بعد نهاية عقده مع هوفنهايم.

جدير بالذكر، أن بيشوف شارك لأول مرة مع الفريق الأول لهوفنهايم في مارس/آذار 2022، ليصبح أصغر لاعب على الإطلاق يلعب مع النادي بالدوري الألماني.