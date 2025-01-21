نشكركم على متابعتكم خبر التهاب المفاصل الإنتاني: الأسباب والأعراض والتشخيص والعلاج على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 21 يناير 2025 10:54 صباحاً - متابعة- بتول ضوا

التهاب المفاصل الإنتاني هو عدوى خطيرة تصيب المفاصل، وتحدث نتيجة دخول البكتيريا أو الفطريات أو الفيروسات إلى المفصل. يمكن أن تنتقل هذه الكائنات الدقيقة عبر مجرى الدم من مكان آخر في الجسم، أو تدخل المفصل مباشرة عن طريق جرح أو وخز إبرة أو عملية جراحية. يُعتبر التهاب المفاصل الإنتاني حالة طبية طارئة تتطلب علاجًا فوريًا لمنع تلف المفصل الدائم.

• الانتشار عبر مجرى الدم: تُعدّ هذه الطريقة الأكثر شيوعًا، حيث تنتقل العدوى من مكان آخر في الجسم، مثل التهاب الجلد أو التهاب المسالك البولية، إلى المفصل عبر الدم.

• الإصابة المباشرة: يمكن أن تدخل الكائنات الدقيقة إلى المفصل مباشرةً عن طريق:

– الجروح المفتوحة.

– الحقن (مثل حقن الأدوية أو المخدر الموضعي).

– العمليات الجراحية في المفصل.

• عوامل الخطر: تزيد بعض العوامل من خطر الإصابة بالتهاب المفاصل الإنتاني، منها:

– كبار السن.

– ضعف جهاز المناعة (بسبب أمراض مثل السكري أو السرطان أو استخدام أدوية مثبطة للمناعة).

– التهاب المفاصل الروماتويدي أو غيره من أمراض المفاصل المزمنة.

– تعاطي المخدرات عن طريق الحقن.

– وجود أطراف صناعية في المفاصل.

تظهر الأعراض عادةً بسرعة وتتفاقم خلال أيام قليلة، وتشمل:

• ألم شديد في المفصل المصاب.

• تورم واحمرار وسخونة في المفصل.

• صعوبة في تحريك المفصل.

• حمى وقشعريرة.

• إعياء عام.

• عادة ما يُصيب الالتهاب مفصلًا واحدًا، مثل الركبة أو الورك أو الكتف أو الكاحل.

يعتمد التشخيص على مجموعة من الإجراءات، منها:

• الفحص البدني: يقوم الطبيب بفحص المفصل المصاب وتقييم الأعراض.

• تحاليل الدم: للبحث عن علامات العدوى.

• تحليل السائل الزلالي: يتم سحب عينة من السائل الموجود داخل المفصل لتحليلها وزراعتها لتحديد نوع الكائن الدقيق المسبب للعدوى.

• التصوير الطبي: قد يشمل التصوير بالأشعة السينية أو التصوير بالرنين المغناطيسي لتقييم مدى تلف المفصل.

يهدف العلاج إلى القضاء على العدوى ومنع تلف المفصل الدائم، ويشمل:

• المضادات الحيوية: تُعطى عن طريق الوريد في البداية، ثم عن طريق الفم لفترة أطول. يتم اختيار المضاد الحيوي المناسب بناءً على نتائج زراعة السائل الزلالي.

• تصريف السائل من المفصل: يتم ذلك بإبرة أو عن طريق الجراحة لإزالة السائل الملتهب وتقليل الضغط على المفصل.

• الجراحة: في بعض الحالات، قد يكون من الضروري إجراء جراحة لتنظيف المفصل أو إزالة الأنسجة المتضررة.

• العلاج الطبيعي: بعد السيطرة على العدوى، يساعد العلاج الطبيعي على استعادة قوة وحركة المفصل

إذا لم يتم علاج التهاب المفاصل الإنتاني بشكل سريع وفعال، فقد يؤدي إلى مضاعفات خطيرة، مثل

• تلف دائم في المفصل.

• التهاب العظم والنقي.

• تسمم الدم (إنتان الدم).

• علاج أي عدوى أخرى في الجسم بشكل فوري.

• الحفاظ على نظافة الجروح والاهتمام بها.

• اتباع تعليمات الطبيب بعد العمليات الجراحية.