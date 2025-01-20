الدوري الألماني… ترتيب الهدافين بعد الجولة (18)

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 20 يناير 2025 08:58 صباحاً - خاص- دوت الخليج

استمر الإنكليزي هاري كين، مهاجم بايرن ميونيخ في صدارة ترتيب هدافي الدوري الألماني بكرة اقلدم مع نهاية منافسات الجولة الثامنة عشرة من البوندسليجا وبفارق هدف واحد عن المصري عمر مرموش، لاعب آينتراخت فرانكفورت..

1- هاريكين (بايرن ميونيخ): 16 هدفاً

2- عمر مرموش (آينتراخت فرانكفورت): 15 هدفاً

3- باتريك شيك (باير ليفركوزن): 12 هدفاً

4- جوناثان بوركاردت (ماينز): 12 هدفاً

5- تيم كلينيست (بوروسيا مونشنغلادباخ): 10 أهداف

6- فلوريان فيرتز )باير ليفركوزن): 9 أهداف

7- جمال موسيالا (بايرن ميونيخ): 9 أهداف

8- هوجو إيكيتيكي (آينتراخت فرانكفورت): 9 أهداف

9- بنيامين سيسكو (لايبزيج): 8 أهداف

10- إرميدين ديميروفيتش (شتوتغارت): 8 أهداف

11- محمد عمورة (فولفسبورغ): 8 أهداف