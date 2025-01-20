كأس الكونفدرالية الإفريقية- المجموعة الرابعة: فريقان مصريان في دور الثمانية

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 20 يناير 2025 08:00 صباحاً - خاص- دوت الخليج

استكملت المجموعة الرابعة في كأس الكونفدرالية الإفريقية أمس، الأحد، منافساتها، وفيما يلي النتائج الكاملة المسجلة فيها…

المصري البورسعيدي- مصر × إنيمبا- نيجيريا 2-0

الزمالك- مصر × بلاك بولز- موزمبيق 2-0

إنيمبا- نيجيريا × الزمالك- مصر 2-2

بلاك بولز- موزمبيق × المصري البورسعيدي- مصر 1-1

الزمالك- مصر × المصري البورسعيدي- مصر

بلاك بولز- موزمبيق × إنيمبا- نيجيريا 3-0

المصري البورسعيدي- مصر × الزمالك- مصر 0-0

إنيمبا- نيجيريا × بلاك بولز- موزمبيق 4-1

إنيمبا- نيجيريا × المصري البورسعيدي- مصر 1-1

بلاك بولز- موزمبيق × الزمالك- مصر 1-3

الزمالك- مصر × إنيمبا- نيجيريا 3-1

المصري البورسعيدي- مصر × بلاك بولز- موزمبيق 3-1

الترتيب النهائي للمجموعة الرابعة

1- الزمالك: 14 نقطة (11- 4)- تأهل إلى ربع النهائي

2- المصري البورسعيدي: 9 نقاط (7- 4)- تأهل إلى ربع النهائي

3- إنيمبا: 5 نقاط (8- 12)- ودّع البطولة

4- بلاك بولز: 4 نقاط (7- 13)- ودّع البطولة