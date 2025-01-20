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كأس الكونفدرالية الإفريقية- المجموعة الرابعة: فريقان مصريان في دور الثمانية

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كأس الكونفدرالية الإفريقية- المجموعة الرابعة: فريقان مصريان في دور الثمانية

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بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 20 يناير 2025 08:00 صباحاً - خاص- دوت الخليج

استكملت المجموعة الرابعة في كأس الكونفدرالية الإفريقية أمس، الأحد، منافساتها، وفيما يلي النتائج الكاملة المسجلة فيها…

المصري البورسعيدي- مصر × إنيمبا- نيجيريا 2-0
الزمالك- مصر × بلاك بولز- موزمبيق 2-0
إنيمبا- نيجيريا × الزمالك- مصر 2-2
بلاك بولز- موزمبيق × المصري البورسعيدي- مصر 1-1
الزمالك- مصر × المصري البورسعيدي- مصر
بلاك بولز- موزمبيق × إنيمبا- نيجيريا 3-0
المصري البورسعيدي- مصر × الزمالك- مصر 0-0
إنيمبا- نيجيريا × بلاك بولز- موزمبيق 4-1
إنيمبا- نيجيريا × المصري البورسعيدي- مصر 1-1
بلاك بولز- موزمبيق × الزمالك- مصر 1-3
الزمالك- مصر × إنيمبا- نيجيريا 3-1
المصري البورسعيدي- مصر × بلاك بولز- موزمبيق 3-1

الترتيب النهائي للمجموعة الرابعة
1- الزمالك: 14 نقطة (11- 4)- تأهل إلى ربع النهائي
2- المصري البورسعيدي: 9 نقاط (7- 4)- تأهل إلى ربع النهائي
3- إنيمبا: 5 نقاط (8- 12)- ودّع البطولة
4- بلاك بولز: 4 نقاط (7- 13)- ودّع البطولة

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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