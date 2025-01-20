مدينة روسية تُسجل رقماً قياسياً بارتفاع درجات الحرارة منذ خمسة عقود

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 20 يناير 2025 08:00 صباحاً - متابعة – نغم حسن

سجلت مدينة فلاديفوستوك الروسية، أمس، رقماً قياسياً جديداً في درجات الحرارة خلال شهر يناير، حيث ارتفعت الحرارة إلى 2.8 درجة مئوية، متجاوزة بذلك الرقم القياسي السابق المسجل منذ أكثر من خمسة عقود.

وبحسب وكالات، أكدت خدمة الأرصاد الجوية المحلية “بريمغيدروميت” أن هذا الارتفاع غير مسبوق في درجات الحرارة يعتبر حدثاً استثنائياً لمدينة فلاديفوستوك التي تشتهر بمناخها البارد خلال فصل الشتاء.

وأشار الخبراء إلى أن مثل هذه الارتفاعات في درجات الحرارة خلال شهر يناير تعتبر نادرة للغاية، حيث عادة ما تشهد المدينة درجات حرارة دنيا تتراوح بين -10 و-16 درجة مئوية في هذا الوقت من العام.