رغم فوائدها، هناك تحذيرات بشأن تناول “الأطعمة المخمرة”

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 19 يناير 2025 09:57 مساءً - ذكرت صحيفة “هندوسيان تايمز” أنه على الرغم من الفوائد العديدة للأطعمة المخمرة، فإن عمليات التخمير غير الصحيحة قد تؤدي إلى التلوث وأمراض الطعام المنقولة عبر الغذاء. لذا، من الضروري اختيار الأطعمة المخمرة ذات الجودة العالية أو تلك التي تُعد منزلياً في ظروف آمنة.

وأضاف التقرير أن العديد من نجوم بوليوود يفضلون تناول الأيدلي على الإفطار، وهو نوع من الكعك الإسفنجي المعروف بفوائده في تعزيز جهاز المناعة بفضل عملية التخمير.

وكشفت ديبالاكشمي، أخصائية التغذية، أن الأطعمة المخمرة تعتبر مصدراً غنياً بالبروبيوتيك، الذي يعزز صحة الأمعاء من خلال تحسين عملية الهضم وزيادة امتصاص العناصر الغذائية وتقوية جهاز المناعة.

وأوضحت ديبالاكشمي أن الأطعمة المخمرة لا تعزز فقط تنوع ميكروبات الأمعاء، التي تلعب دوراً مهماً في الهضم وامتصاص العناصر الغذائية، بل إن تناولها بانتظام يسهم في تحسين حركة الأمعاء وتقليل الانتفاخ وتعزيز المناعة.

كما أشارت إلى أن الخصائص المضادة للالتهابات في الأطعمة المخمرة قد تساهم في تحسين الصحة العامة، وأن العلاقة بين الأمعاء والدماغ قد تؤثر بشكل إيجابي على المزاج والصحة النفسية.