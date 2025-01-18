سوريا تتطلع للعودة إلى الجامعة العربية

بسام محمد - أبوظبي في السبت 18 يناير 2025 06:56 مساءً - متابعة: نازك عيسى

أكد وزير الخارجية السوري، أسعد حسن الشيباني، اليوم السبت، أنه يتطلع إلى عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية، في وقت تسعى فيه القيادة السورية الجديدة لتعزيز وجودها في المشهد السياسي الإقليمي.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك في دمشق مع الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، حسام زكي، الذي أفاد بأن الجامعة تعمل مع الدول الأعضاء على تفعيل مشاركة سوريا في الأنشطة العربية.