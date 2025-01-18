تعرف على سر فوائد عصير البصل في علاج مشاكل الجهاز الهضمي

بسام محمد - أبوظبي في السبت 18 يناير 2025 06:56 مساءً - هل تعاني من آلام مزعجة في المعدة؟ قد يكون عصير البصل هو الحل الذي تبحث عنه. هذا المشروب البسيط والطبيعي يحمل العديد من الفوائد الصحية، وخاصة في علاج مشاكل الجهاز الهضمي.

لماذا عصير البصل؟

البصل غني بمركبات قوية مثل الكبريت، ومضادات الأكسدة، والإنزيمات التي تعمل على:

تقليل الالتهاب: يساعد في تهدئة بطانة المعدة الملتهبة وتخفيف الألم.

مكافحة البكتيريا: يحارب البكتيريا الضارة التي قد تسبب التهابات في الجهاز الهضمي.

تحسين الهضم: يحفز إفراز العصارات الهضمية ويحسن عملية الهضم.

تخفيف الغازات والانتفاخ: يساعد على طرد الغازات وتخفيف الانتفاخ.

كيف يساعد عصير البصل في علاج آلام المعدة؟

مضادات الميكروبات: تحتوي على مركبات فعالة في قتل البكتيريا الضارة مثل السالمونيلا والإشريكية القولونية.

مضادات الالتهابات: تهدئ الالتهابات التي تسبب الألم والتهيج.

مضادات الأكسدة: تحمي الخلايا من التلف وتساهم في الشفاء.

كيفية تحضير واستخدام عصير البصل:

التحضير: قشر بصلة متوسطة الحجم واهرسها، ثم اعصر العصير باستخدام قطعة قماش نظيفة أو مصفاة.

الاستخدام: اخلط ملعقة صغيرة إلى ملعقتين صغيرتين من عصير البصل مع كوب من الماء الدافئ، ويمكن إضافة القليل من العسل أو الليمون لتحسين الطعم.

الجرعة: اشرب هذا الخليط مرة أو مرتين يوميًا قبل الوجبات.