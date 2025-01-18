بايرن ميونخ يعزز صدارته بفوز صعب على فولفسبورج

بسام محمد - أبوظبي في السبت 18 يناير 2025 06:56 مساءً - حقق بايرن ميونخ فوزاً صعباً على نظيره فولفسبورج، بنتيجة 3-1، مساء اليوم، ضمن الجولة 18 من الدوري الإيطالي.

ثلاثية بايرن ميونخ حملت توقيع كلاً من ليون جوريتسكا “هدفين” (د20، د62)، وميكايل أوليس (د39)، فيما سجل محمد عمورة هدفي فولفسبورج (د24، د88).

بهذه النتيجة، رفع بايرن ميونخ رصيده إلى 45 نقطة في صدارة جدول الترتيب، وتجمد رصيد فولفسبورج عند 27 نقطة في المركز السابع.

وفي باقي المباريات سجلت النتائج التالية:

– شتوتجارت × فرايبورج 4-0.

– بوخوم × لايبزيج 3-3.

– هولشتاين كيل × هوفنهايم 1-3.

– هايدنهايم × ساونت باولي 0-2.