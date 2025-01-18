كومو يستعد للإعلان عن صفقة إنكليزية

بسام محمد - أبوظبي في السبت 18 يناير 2025 06:56 مساءً - كشف تقرير صحفي، عن قرار نادي كومو بشأن التوقيع مع الإنكليزي، ديلي آلي، لاعب توتنهام السابق، خلال فترة الميركاتو الشتوي الحالي.

ديلي ألي خاض فترة اختبار مع كومو خلال الأسابيع الماضية، نظراً لعدم ارتباطه مع أي نادٍ منذ يوليو/تموز 2024.

ووفقاً لما ذكره فابريزيو رومانو، خبير الميركاتو، فإن كومو وافق على التوقيع مع ديلي آلي، بعد أن منح سيسك فابريجاس، الضوء الأخضر لإتمام العملية.

وأفاد رومانو أن ديلي سيوقع على عقد مع كومو خلال الساعات المقبلة، يمتد حتى يونيو/حزيران 2026 مع خيار التمديد لعام آخر.