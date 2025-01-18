مشروب سحري من 3 مكونات لشتاء دافئ وصحي: الكمون والشمر والقرفة

بسام محمد - أبوظبي في السبت 18 يناير 2025 06:56 مساءً - هل تشعر بالبرد والخمول في فصل الشتاء؟ هل تبحث عن مشروب دافئ يعزز صحتك ويمنحك الطاقة؟ الحل قد يكون في مطبخك! مزيج بسيط من ثلاث توابل قوية، الكمون والشمر والقرفة، يمكن أن يعمل سحراً على صحتك. هذا المشروب ليس مجرد مشروب دافئ، بل هو دفعة قوية لجهاز المناعة، ومساعد قوي على الهضم، ومفتاح للتخلص من السموم، وغيرها الكثير من الفوائد الصحية.

فوائد مشروب الكمون والشمر والقرفة:

درع منيع ضد الأمراض: بفضل غناه بمضادات الأكسدة، هذا المشروب يقوي جهاز المناعة ويحمي من نزلات البرد والإنفلونزا الشائعة في فصل الشتاء.

هضم سهل ومريح: يحفز الكمون الهضم، ويخفف الشمر من تهيج المعدة، والقرفة تقلل الالتهاب في الأمعاء، مما يجعل الهضم أكثر سهولة ويساعد على التخلص من الانتفاخ.

جسم نظيف ونشيط: يعمل المشروب كمزيل طبيعي للسموم، مما يساعد الكبد على أداء وظائفه بشكل أفضل ويمنحك شعوراً بالنشاط والحيوية.

دفء طبيعي: القرفة تساهم في تدفئة الجسم من الداخل وتعزيز الدورة الدموية، مما يجعلك تشعر بالدفء والراحة في الأيام الباردة.

توازن السوائل في الجسم: الشمر والكمون والقرفة تساعد في التخلص من احتباس الماء والانتفاخ، مما يعزز الشعور بالراحة والخفة.

دعم لخسارة الوزن: يعزز المشروب عملية الأيض ويقلل الشهية، مما يساعد في إدارة الوزن بشكل أفضل.

طريقة تحضير المشروب:

اغلي ملعقة صغيرة من بذور الكمون والشمر وعود صغير من القرفة في الماء لمدة 5-10 دقائق.

صفي الخليط وتناوله دافئاً على معدة فارغة صباحاً أو قبل النوم.