جاستن كلويفرت يقود بورنموث لتجاوز نيوكاسل

بسام محمد - أبوظبي في السبت 18 يناير 2025 04:54 مساءً - قاد جاستن كلويفرت فريقه بورنموث للفوز على نظيره نيوكاسل، بنتيجة 4-1، مساء اليوم، ضمن الجولة 22 من الدوري الإنكليزي.

كلويفرت سجل “هاتريك” (د6، د44، د90+2)، وأضاف ميلوس كيركيز (د90+6) الهدف الرابع، فيما سجل برونو جيماريتش (د25) هدف نيوكاسل الوحيد.

بهذه النتيجة، رفع بورنموث رصيده إلى 37 نقطة في المركز السادس، فيما تجمد رصيد نيوكاسل عند 38 نقطة في المركز الرابع.