مأساة على تيك توك: وفاة طفل لبناني بسبب تحدي “القضمة الواحدة” المُهلك

بسام محمد - أبوظبي في السبت 18 يناير 2025 04:54 مساءً - متابعة- بتول ضوا

تحوّلت مُتعة تحديات تيك توك إلى مأساة مُفجعة في لبنان، حيث توفي الطفل جو سكاف البالغ من العمر 12 عامًا نتيجة اختناقه أثناء مُحاولته تنفيذ تحدي “القضمة الواحدة” (One Bite Challenge) المُنتشر على المنصة. يُسلّط هذا الحادث المُؤلم الضوء على المخاطر الكامنة في بعض التحديات المُنتشرة على وسائل التواصل الاجتماعي، ويُثير تساؤلات حول مسؤولية الأهل والمُؤسسات التعليمية في حماية الأطفال.

تفاصيل الحادث:

في يوم الجمعة 17 يناير، فارق الطفل جو سكاف الحياة داخل مدرسته “جنة الأطفال” في لبنان، بعد أن حاول ابتلاع قطعة كرواسون كاملة بلقمة واحدة أمام زملائه، في إطار مُشاركته في تحدي “القضمة الواحدة”. على الرغم من التدخل السريع من قبل المُعلمين والممرضة والدفاع المدني، لم تُفلح مُحاولات إنقاذه.

بيان المدرسة:

أصدرت إدارة مدرسة “جنة الأطفال” بيانًا تُعرب فيه عن حُزنها العميق وتُؤكد على بذل جميع الجهود لإنقاذ حياة الطفل، مُوضحةً تفاصيل الحادث والإجراءات التي تم اتخاذها.

مخاطر تحديات تيك توك:

يُعتبر تحدي “القضمة الواحدة” مثالًا صارخًا على خطورة بعض التحديات المُنتشرة على تيك توك، والتي قد تُعرّض حياة المُشاركين للخطر. يُشدد الخبراء على ضرورة مُراقبة الأهل لأنشطة أطفالهم على الإنترنت وتوعيتهم بمخاطر هذه التحديات.

مسؤولية الأهل والمُؤسسات التعليمية:

يُثير هذا الحادث تساؤلات مُهمة حول دور الأهل والمُؤسسات التعليمية في حماية الأطفال من مخاطر الإنترنت. يجب على الأهل مُراقبة أنشطة أطفالهم على وسائل التواصل الاجتماعي وتوعيتهم بمخاطر التحديات المُختلفة. كما يجب على المُؤسسات التعليمية توفير بيئة آمنة للطلاب وتوعيتهم بمخاطر الإنترنت.