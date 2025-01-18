5 غيابات عن قائمة ريال مدريد لمواجهة لاس بالماس

بسام محمد - أبوظبي في السبت 18 يناير 2025 04:54 مساءً - أعلن كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد، عن قائمة فريقه لمواجهة لاس بالماس، غداً الأحد، ضمن الجولة 20 من الدوري الإنكليزي.

وشهدت القائمة غياب كلاً من إيدير ميليتاو، داني كارفاخال، وكامافينجا بسبب الإصابة، فيما يغيب مودريتش وفينيسيوس جونيور بسبب الإيقاف.

وعاد تيبو كورتوا للقائمة، التي شهدت أيضاً تواجد دافيد ألابا، ومن المتوقع أن يحصل المدافع النمساوي على فرصة للعب دقائق معينة، بعد أن تعافى بشكل كامل من إصابته.

وجاءت القائمة كاملة على النحو التالي:

حراس المرمى: تيبو كورتوا، لونين، فران غونزاليس.

خط الدفاع: فران جارسيا، ميندي، ألابا، روديجر، راؤول أسينسيو، فاييجو، فاسكيز، لورينزو أجوادو.

خط الوسط: تشواميني، فالفيردي، بيلينجهام، سيبايوس، أردا جولر.

خط الهجوم: رودريجو، مبابي، إبراهيم دياز، إندريك.