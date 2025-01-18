عدنان أبو الشامات يدافع عن باسم ياخور وشكران مرتجى في وجه الانتقادات

بسام محمد - أبوظبي في السبت 18 يناير 2025 04:54 مساءً - متابعة- بتول ضوا

شهدت مواقع التواصل الاجتماعي جدلاً واسعاً حول مواقف بعض الفنانين السوريين من الأحداث السياسية، ما دفع الفنان عدنان أبو الشامات للتدخل والدفاع عن زميليه باسم ياخور وشكران مرتجى في وجه الانتقادات التي طالتهما. هذا المقال يُسلط الضوء على تفاصيل هذا الدفاع وخلفيات الجدل.

عُرف الفنان عدنان أبو الشامات بردوده القوية والمميزة على المسيئين في مواقع التواصل الاجتماعي. هذه المرة، استخدم أبو الشامات قلمه للدفاع عن زميله باسم ياخور، بعد مقابلة أجراها الأخير مع نايلة تويني، والتي أثارت جدلاً واسعاً. وصف أبو الشامات ياخور بأنه “من أرقى وألطف وأنبل الفنانين وأكثرهم تواضعاً في الوسط الفني السوري”، مُعبراً عن استيائه من “اللغط الكثير” الذي دار حول ياخور، مُضيفاً أن “أكثره من بشر لا يعرفون باسم عن قرب”.

لم يقتصر دفاع أبو الشامات على باسم ياخور، بل امتد ليشمل الفنانة شكران مرتجى، حيث وصفها بـ “صاحبة القلب الكبير، المحبة والصادقة والمتواضعة”، مؤكداً على مكانتها كـ “فنانة نجمة”.

يأتي هذا الجدل في سياق انقسام حاد في المواقف بين الفنانين السوريين حول الأحداث السياسية التي شهدتها البلاد خلال السنوات الماضية. انقسم الفنانون بين مؤيد للنظام السابق ومعارض له، ما أثر على علاقاتهم وظهورهم الإعلامي.

أوضح باسم ياخور في مقابلته مع صحيفة “النهار” اللبنانية موقفه من الأحداث، مُشيراً إلى أنه لم يتنكر لمواقفه السابقة المؤيدة لنظام الأسد، وفي الوقت نفسه لم يُعلن تأييده للإدارة الجديدة. عبّر ياخور عن خشيته من العودة إلى سوريا في ظل الوضع الأمني الحالي، مُبرراً تأخره في إعلان موقفه برغبته في رؤية الصورة بشكل أوضح. كما نفى ياخور استفادته من النظام السابق، مُوضحاً أنه عاش أغلب سنوات ما بعد 2011 خارج سوريا وحقق نجاحه الفني بجهده وموهبته.

أثارت تصريحات ياخور ردود فعل متباينة على مواقع التواصل الاجتماعي، ما يُظهر الانقسام الحاد في الآراء حول مواقف الفنانين من الأحداث السياسية في سوريا. تدخل أبو الشامات للدفاع عن زميليه يُعتبر محاولة لتهدئة الأوضاع والدفاع عن سمعة الفنانين في وجه الانتقادات.