سولسكاير يطلب التعاقد مع 5 لاعبين من مانشستر يونايتد

بسام محمد - أبوظبي في السبت 18 يناير 2025 04:54 مساءً - كشف تقرير صحفي، أن النرويجي، أولي جونار سولسكاير، المدرب الجديد لفريق بشكتاش التركي، يستهدف التعاقد مع عدة لاعبين من مانشستر يونايتد، خلال الفترة المقبلة.

وكان بشكتاش أعلن تعيين سولسكاير، أمس الجمعة، ضمن مساعيه لتصحيح مسار الفريق، بعد أن ابتعد بفارق 20 نقطة، عن غلطة سراي، متصدر الترتيب.

ووفقاً لما ذكرته صحيفة “ميرور” البريطانية، فإن سولسكاير يريد التعاقد مع 5 لاعبين من مانشستر يونايتد.

وأشارت الصحيفة، إلى أن قائمة اللاعبين المستهدفين تضم كلاً من: فيكتور ليندلوف، كريستيان إريكسن، أنتوني، ماركوس راشفورد وكاسيميرو.

جدير بالذكر، أن سولسكاير درب سابقاً مانشستر يونايتد خلال الفترة من ديسمبر/كانون الأول 2018، حتى نوفمبر/تشرين الثاني 2021.