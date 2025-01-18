نشكركم على متابعتكم خبر حماية نفسك من جرائم الذكاء الاصطناعي: دليل شامل للبقاء آمنًا في العصر الرقمي على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في السبت 18 يناير 2025 03:56 مساءً - متابعة- بتول ضوا

يشهد العالم تطورًا متسارعًا في مجال الذكاء الاصطناعي، ورغم الفوائد العديدة التي يقدمها، إلا أنه يُستخدم أيضًا في ارتكاب أنواع جديدة من الجرائم الإلكترونية. من الضروري فهم هذه المخاطر واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية أنفسنا. هذا المقال يقدم دليلًا شاملًا حول كيفية الحماية من جرائم الذكاء الاصطناعي.

تشير جرائم الذكاء الاصطناعي إلى استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي بشكل غير قانوني أو ضار، بهدف الاحتيال أو السرقة أو التلاعب أو التشهير أو غيرها من الأنشطة الإجرامية.

التزييف العميق (Deepfakes): إنشاء صور ومقاطع فيديو مزيفة تبدو حقيقية للغاية باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، بهدف التشهير أو الاحتيال أو نشر معلومات مضللة.

الاحتيال الصوتي (Voice Cloning): استنساخ أصوات الأشخاص باستخدام الذكاء الاصطناعي، واستخدامها في المكالمات الاحتيالية أو انتحال الشخصية.

سرقة الهوية بالذكاء الاصطناعي: استخدام الذكاء الاصطناعي لجمع معلومات شخصية وسرقة الهوية، واستخدامها في أنشطة غير قانونية.

هجمات التصيد الاحتيالي المُحسّنة بالذكاء الاصطناعي: استخدام الذكاء الاصطناعي لإنشاء رسائل بريد إلكتروني أو رسائل نصية احتيالية أكثر إقناعًا.

التلاعب بالصور والفيديوهات: استخدام الذكاء الاصطناعي لتعديل الصور والفيديوهات بشكل يُضلل أو يُسيء إلى الأشخاص.

كن حذرًا من المعلومات التي تشاركها عبر الإنترنت: تجنب مشاركة معلوماتك الشخصية الحساسة على مواقع غير موثوقة.

تحقق من مصداقية المصادر: قبل تصديق أي معلومة أو صورة أو فيديو، تأكد من مصدرها.

استخدم كلمات مرور قوية وفريدة: استخدم كلمات مرور مختلفة لكل حساب، وقم بتغييرها بشكل دوري.

فعّل المصادقة الثنائية: استخدم المصادقة الثنائية لحماية حساباتك على الإنترنت.

كن حذرًا من المكالمات والرسائل غير المتوقعة: لا تُفصح عن معلوماتك الشخصية عبر الهاتف أو البريد الإلكتروني إلا إذا كنت متأكدًا من هوية المتصل أو المرسل.

استخدم برامج مكافحة الفيروسات وبرامج الحماية من البرامج الضارة: حافظ على تحديث هذه البرامج باستمرار.

كن على دراية بتقنيات التزييف العميق: تعلم كيفية التعرف على علامات التزييف في الصور والفيديوهات.

ثقف نفسك حول مخاطر الذكاء الاصطناعي: ابحث عن معلومات حول أنواع جرائم الذكاء الاصطناعي وكيفية الحماية منها.

بلغ عن أي نشاط مشبوه: إذا شككت في تعرضك للاحتيال أو جريمة إلكترونية، فبلغ السلطات المختصة.

تلعب القوانين والتشريعات دورًا حاسمًا في مكافحة جرائم الذكاء الاصطناعي. يجب تحديث القوانين لتواكب التطورات التكنولوجية وتجريم استخدام الذكاء الاصطناعي في الأنشطة الإجرامية. كما يجب تعزيز التعاون الدولي لمكافحة هذه الجرائم العابرة للحدود.